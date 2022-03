So lacht das Netz über Smiths Ohrfeige

Fans machen sich im Internet über den Oscar-Eklat lustig

Oscar-Preisträger Will Smith sorgte in der Galanacht für einen der größten Skandale in der Geschichte der Preisverleihungen. Seine Ohrfeige für Chris Rock hat gesessen. Der Comedian hatte zuvor Smiths Frau Jada beleidigt und ihn bereits seit Jahren provoziert, sodass dem Schauspieler jetzt offensichtlich der Kragen geplatzt ist. Viele Fans blieben geschockt vor den TV-Geräten sitzen, andere machten sich sofort an die Arbeit, Memes aus dem Geschehenen zu erarbeiten. Die lustigsten sehen Sie hier:

Will Smith clearing up a question I’ve had since childhood. pic.twitter.com/eguVwTWkPo — Mericam (@Mericam49) March 28, 2022

just made a joke about Will Smiths wife and I think I heard someone downstairs:#Oscars #whatjusthappened pic.twitter.com/WmWohvwpD3 — ZaxPrefersTV (@zaxptv) March 28, 2022