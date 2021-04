So sieht dieser "Baywatch"-Star heute aus

Donna spielte von 1996 bis 1998 die Rettungsschwimmerin Donna Marco in ''Baywatch''.

USA. In den 90er-Jahren wurde lief die Blondine noch bei "Baywatch" in Zeitlupen-Einstellungen vor der Kamera. Die damals 28-Jährige wurde durch die Serie zum Sexsymbol. Heute ist sie 53 Jahre alt, aber in ihrem neuesten Instagram-Posting sieht sie aus wie Anfang 20.

2017 ließ sich das ehemalige Playmate an nur einem Tag ein Lifting an ihrem Arm, eine Bauchstraffung, eine Fettabsaugung und einen Fetttransfer beim Beauty-Doc machen, wie "Page Six" berichtet. Ob sie sie auch Faceliftings erhalten habe, dazu äußerte sich die 53-Jährige bisher nicht.

Donna d'Errico posiert auf Instagram im knappen Bikini und mit durchtrainiertem Körper samt Regenschirm in der Hand. Der Schirm sei fast zu schön um ihn zu benutzen, schreibt sie zum Posting. "Ich hätte nie gedacht, dass Regenschirme Meisterwerke sein können! Die Fotos werden dem einfach nicht gerecht", so Donna.