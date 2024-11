Sorge um Ariana Grande: Sie ist so dünn wie nie

Fans der Sängerin konnten ihren Augen kaum trauen - so dünn ist Ariana Grande nun.

Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande ist derzeit auf großer Promo-Tour für ihren neuen Film "Wicked". In dem Musical spielt sie die gute Hexe des Nordens aus dem Buch "Der Zauberer von Oz".

Sehr dünn

Es ist die Vorgeschichte des berühmten Stoffes und zeigt, wie alles begann. Die Rolle ist jene einer zarten, guten Hexe und die verkörpert Grande ideal. Bei den Presseterminen fiel auf, dass die junge Sängerin deutlich Gewicht verloren hat. Eingefallene Wangen, deutlich sichtbare Schlüsselbeine - Grande hat Gewicht verloren.

Nimmt sie die Spritze?

Nun spekulieren Fans, wie sie so schnell so derart dünn werden konnte. Hier steht die Abnehmspritze Ozempic in Verdacht. Denn es ist derzeit das Mittel der Wahl für viele Promis und normale Menschen, abzunehmen.





Zu wenig Gewicht?

Schon seit einiger Zeit wird immer wieder darüber spekuliert, ob Grande vielleicht mittlerweile zu dünn sei.