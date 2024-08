Suff-Schlägerei: Rapper Travis Scott in Paris verhaftet

Jetzt hat ihn die Polizei kassiert, den Skandal-Rapper Travis Scott.

Das ist der Moment, als Travis Scott festgenommen und in den Rücksitz eines französischen Streifenwagens gequetscht wird, als Einzelheiten einer Suff-Schlägerei um 5 Uhr morgens in einem Pariser Fünf-Sterne-Hotel ans Licht kommen.

Gewalt gegen einen Sicherheitsbeamten

„Polizisten wurden zum Hotel Georges V gerufen und verhafteten Travis Scott wegen Gewalt gegen einen Sicherheitsbeamten.“ „Dieser hatte interveniert, um den Rapper von seinem Leibwächter zu trennen“, heißt es in einer Erklärung der Pariser Staatsanwaltschaft.

In Handschellen

Das Filmmaterial zeigt Scott auf dem Rücksitz eines französischen Polizeiautos, die Hände hinter dem Rücken. In einem anderen Clip ist zu sehen, wie der Musiker in Handschellen in das Polizeifahrzeug eskortiert wird, während blaue und rote Lichter blinken.

© x

Festnahme

Der amerikanische Rapper, dessen richtiger Name Jacques Bermon Webster ist, wurde von Gendarmen im George V Hotel im 8. Arrondissement der französischen Hauptstadt festgenommen, berichtete die französische Zeitung Valeurs Actuelles.