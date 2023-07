Swift in nur drei Stunden ausverkauft!

2024 drei Mal live in Wien. Schon jetzt ein Triumph. Swift sorgte für den Ticket-Hype des Jahres. Das Chaos blieb aber aus.

Von „Ich habe den großen Krieg überlebt“ bis „75 Minuten in der Warteschleife und dann nur mehr Einzelplätze. So ein Dreck“. Große Social Media Emotionen rund um Taylor Swift. Die Pop-Königin hielt gestern Österreich in Atem: Vorverkaufsstart für ihre Rekord-Konzerte. Zwischen 8. und 10. August 2024 fegt sie ja gleich drei Mal durchs Happel-Stadion.

Zittern. Banges Zittern um rund 170.000 Tickets in Warteraum und Durchatmen. Die begehrten Tickets waren mit 99 Euro für die Stehplätze bzw 149,90 für die besten Sitzplätze nämlich sogar etwas billiger als befürchtet.

Geduld. Auch der Server hielt dem Ansturm stand: Kein Absturz, so wie zuvor in Frankreich, nur langes Abarbeiten: Nach 15 Minuten waren die Front Of Stage Tickets weg. Ab 13.10 Uhr gab es nur mehr VIP-Tickets. Um bis zu 808 Euro!! Bis 15 Uhr waren jedoch wieder einzelne Tickets verfügbar. Ein Geduldspiel.

Zinsen. Und ein Riesen-Umsatz: laut Insidern wurden gestern wohl 22 Millionen Euro mit den Swift Tickets umgesetzt. Da fällt in den 13 Monaten bis zum August 2024 jetzt auch noch eine stattlichen Summe an Zinsen an.