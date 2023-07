Taylor Swift: Mega-Hype um Wien-Tickets

Um 12 Uhr gibt’s die Swift-Tickets. 170.000 Fans lassen oeticket zittern.

Pop. Heute um 12 Uhr startet der größte Konzert- und Ticket-Hype aller Zeiten. Bei oeticket gehen die begehrten Karten für das Wien-Triple-Pack von Taylor Swift in den Verkauf. Am 8., 9. und 10. August 2024 stoppt die Pop-Queen ja mit ihrer Eras-Tour gleich drei Mal im Happel-Stadion. Ein neuer Rekord! In Summe werden rund 170.000 Tickets aufgelegt. Ein Server-Absturz ist zu erwarten.

Regeln. Wer sich spontan entscheidet, hat Pech. Bereits am 23. Juni endete die Registrierungs-Frist. Schon gestern wurden die nötigen Codes versandt. Ohne die geht gar nichts! Bis zu 4 Karten, verteilt auf die 3 Termine, dürfen geordert werden. Es wird empfohlen, sich bereits vor 12 Uhr einzuloggen und alle Daten zu hinterlegen.

Achtung: Ein Zugangscode ist keine Garantie für Tickets. Die Verfügbarkeit von Tickets ist ­begrenzt. Der Verkauf erfolgt nach dem Prinzip „First come, first served“, solange der Vorrat reicht.

Rekord. Die Tour, bei der Swift ihre 44 größten Hits als Bombast- und Mode-Spektakel inszeniert, ist die erfolgreichste aller Zeiten: 131Konzerte und über 1,5 Milliarden Dollar Umsatz. Auch in den Charts bricht sie alle Rekorde: die neue CD Speak Now (Taylors Version) ging am Freitag bei iTunes in gleich 122 Ländern auf Platz 1. Natürlich auch in Österreich.