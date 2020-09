Sylvie Meis: Die besten Fotos der Hochzeit

Vor rund 70 Gästen gaben sich die TV-Beauty und der Künstler in der Toskana das Jawort.

Edel. Es war ein Traum in Weiß vom israelischen Label Galia Lahav, in dem Sylvie Meis – geführt von Sohn Damian – zum Altar schritt. Als ihr Trauzeuge fungierte Bruder Daniel, und an der Seite von Ehemann Niclas Castello stand Austro- Unternehmer Klemens Hallmann, der mit Ehefrau Barbara Meier anreiste. Nach der Ze­remonie gab es im Nobelhotel Villa Cora ein Fünfgangmenü und eine mehrstöckige Himbeer-Hochzeitstorte. Der erste Tanz des Brautpaars wurde zu Etta James’ Klassiker At Last getanzt.

Feier. Am Abend wurde aus­gelassen gefeiert. Gäste wie Influencer Riccardo Simonetti – er fing auch den Brautstrauß – tanzten ordentlich ab. Zu späterer Stunde kühlten sich einige Gäste – in Abendgarderobe – im Swimmingpool des Hotels ab.