Streit wegen der Doku: Kommt es zur Eskalation zwischen Robbie Williams und den Ex-'Take-That'lern?

Hier wurde anscheinend noch nicht alles geklärt! Robbie Williams und seine Ex-Kollegen der 90ies-Kultband Take That sind wieder - der etwa noch immer? - in einen Zoff verwickelt.

Alk und Depressionen

Vor rund einem Jahr war Robbie bei einer TV-Show zu Gast. Dort sprach er über die Differenzen, die sich rund um seinen Ausstieg bei der Boyband ergaben. Für Williams, der das jüngste Mitglied der Gruppe war, sei der plötzliche enorme Ruhm zu viel geworden. Für seine psychische Gesundheit sei es nicht gut gewesen. Der Konflikt mit Leadsänger Gary Barlow damals habe ihm auch nicht gut getan.

Weinte im Hotel

Indirekt macht er auch die anderen für seine Alkprobleme verantwortlich: "Ich habe alles überdecken wollen, meine Unsicherheiten, Traurigkeiten, Verletzungen mit saufen und saufen. (...) ich war immer verkatert. Es war eine traurige, einsame Zeit. Ich bin immer ins Hotel gegangen um eine Flasche Vodka zu trinken und zu weinen."

Ihre Seite der Story

Robbie sagte in der Show, dass er Gary Barlow sehr mögen würde, und er den damaligen Zoff mit ihm zu weit gerieben habe: "Das war unnötig und fies". Die anderen Take That Mitglieder wollen nun auf diese Geschichte, besonders auf den Alkoholabusus eingehen. In einer neuen Doku sollen sie die Möglichkeit dazu bekommen,