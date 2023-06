Robbie Williams ist krank - nun spricht er darüber, was er hat!

Fans sind in Sorge um Popsuperstar Robbie Williams ! Der Sänger trat am vergangenen Wochenende beim Pinkpop-Festival in Landgraaf (Niederlande) auf. Doch seinen ganzen Auftritt konnte der 49-Jährige nicht absolvieren.

Puste weg, Konzertabbruch!

Die Gründe sind gesundheitlicher Natur gewesen. Schon nach drei Songs ist dem Sänger die Puste ausgegangen. Ist er langsam zu alt für seine fordernde Bühnenshow? Aber nein, es steckt etwas anderes dahinter, wie Williams erklärte: "Es ist nicht mein Alter! Es ist nicht mein Alter!" schrie er seinen Fans zu, als er abbrechen musste. Er leide an Long Covid.

Robbie tritt weiter auf

Long Covid

Williams sank auf die Knie, musste dann das Konzert abbrechen. Long Covid - Diese Komplikation, an der viele Menschen leiden, kann Kurzatmigkeit, Erschöpfung und deutlichen Leistungsabfall hervorrufen. Beeinträchtigungen dauern mitunter Monate.

Das Video von seinem Abbruch