Popstar Robbie Willams meldet sich in einem ernsten Clip zu Wort.

Popstar Robbie Williams ist als Entertainer bekannt. Bei seinen Konzerten gibt er alles, auf der Bühne saust der Vater von vier Kindern herum wie ein Wirbelwind. Und auch auf seine sozialen Kanälen setzt Robbie gerne auf Spaß und Ulkereien.

Aufdecker-Podcast

Doch nun ist ein Videoclip aufgetaucht, der Robbie zeigt, wie er einen neuen Ton anschlägt, einen sehr ernsten. Robbie Williams war als Gast im Podcast "Weaponized" geladen. Dieses Format von Jeremy Corbell und George Knapp widmet sich der "Erforschung des Unerklärlichen". Einerseits werden Phänomene behandelt, oder investigative Forschungen angestellt. Andererseits laden die Host auch interessante Persönlichkeiten ein und stellen Fragen, die anders sind. In dem Podcast spricht er viel über seine Karriere, dass er als Legastheniker in der Schule immer für dumm gehalten wurde.

No lies detected, pic.twitter.com/0cMh5u6ERy — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) May 21, 2023

"Können nicht mal uns selbst vertrauen"

Robbie Williams hat bei dieser Gelegenheit auch über seine Familie geredet - die Kinder, so sagt er, gaben ihm eine Aufgabe im Leben. Davor sei er oft depressiv gewesen. Auf Twitter ist nun ein Clip zum Podcast aufgetaucht, in dem sich Williams kritisch äußert: "Wir leben in einer Welt, die die Wahrheit hinter sich gelassen hat. Wo du den Medien nicht trauen kannst, den Pharma-Firmen nicht trauen kannst, den Politikern nicht. Du kannst deinem Essen nicht trauen, nicht mal dir selbst mehr. Wenn es jemals eine Zeit gegeben hat, seitdem es Menschen gibt, in der das ganze System zerfallen könnte, dann ist es jetzt! Da wird einiges hochkommen, weil wir nichts und niemandem trauen können. Und ich persönlich glaube nur mehr und investiere auch nur mehr in meine Frau, meine Kinder, meine Familie. An sie glaube ich"