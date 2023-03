Robbie Williams ist im 'Rosewood Vienna' abgestiegen - eine Topadresse für Stars.

Endlich ist Robbie Williams wieder in Wien!

Das Greatest-Hits-Programm XXV ist seine beste und persönlichste Show, wie ÖSTERREICH-Kulturchef Thomas Zeidler weiß: Die 18 größten Hits – von Strong über She’s The One bis Angels und eine bombastische Video-Show. Dort zeigt er auch den Popo. Als über­dimensionales Standbild. Noch intimer sind nur seine Ansagen. „Dieser Abend wir für euch Entertainment sein, aber für mich eine Therapie!“

© Thomas Zeidler ×

Robbie in der Innenstadt

In Wien ist Robbie bereits angekommen. Er ist im noblen Rosewood Vienna abgestiegen, am Petersplatz, im Herzen der Wiener Innenstadt. Von dort aus lässt sich die Stadt gut erkunden: Hippe Bars, Luxus-Boutiquen und Spitzenrestaurants sind dort gleich um die Ecke.

© Rosewood Vienna ×

So schön wohnt er

Eine Nacht im Rosewood wird Robbie ab 3,750 Euro aufwärts kosten. Es ist nicht anzunehmen, dass der Popsuperstar in einer einfachen Junior Suite (ab 1,350 Euro) residiert. Das "Serail House" hört sich schon eher nach ihm an. Für die Stange Geld bekommt er einiges geboten: 95 Quadratmeter mit einer eigenen Küche, die nach den kulinarischen Wüschen der Gäste ausgestattet ist. Dazu Butler-Service, Blumenarrangements in jedem Zimmer und einen traumhaften Ausblick auf den Petersplatz! Das Rosewood zeichnet sich aus durch gediegenen Luxus und ein helles, classy Farbkonzept!