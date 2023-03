Superstar Robbie Williams ist schon in Wien angekommen. Sein kulinarischer Geschmack gibt Rätsel auf.

Am 15.3. ist Robbie Williams bereits in Wien angekommen, die zwei Konzerte in der Stadthalle steigen am 16. und 17.3., Fans campieren bereits seit Stunden vor der Eventlocation.

Williams ist samt Frau Ayda Field im luxuriösen Hotel Rosewood Vienna abgestiegen, eine Nacht in einer Luxussuite gibt es ab 3,750 Euro zu haben (Lesen Sie alles darüber hier !)

Schnitzel für Robbie und Ayda

Am Abend gab es zur Stärkung für das Ehepaar Williams ein traditionelles Gericht: Wiener Schnitzel. Serviert wurde es mit Erdäpfelsalat und mit Preiselbeeren, eh klar (Preis im Hotel: 34.-). Bei Pommes als Beilage fängt es schon an schwierig zu werden - für manche ein Muss, für andere ein No-Go.

© Getty Images ×

Mysteriöse braune Sauce

Doch was sehr ins Auge sticht ist, dass Robbie sich in einem Kännchen eine braune, transparente Flüssigkeit übers panierte Tier schüttet. Was kann das sein? Honig? Ahornsirup? Trotz genauer Analyse durch unserer Redakteure, kann kein endgültiges Urteil gefällt werden. Ein Blick auf die Karte des Hotels, unter der Rubrik "Saucen" lässt noch eine weitere Möglichkeit zu: Rotweinjus um 5 Euro. Oder ist es Bratensaft? Ja, ist dem Robbie unser Nationalgericht Schnitzi etwa zu trocken? Jössas! Einzige Entschuldigung, die hier durchgeht: Robbie Williams ist Brite. Und es ist allgemein bekannt, dass die es nicht so mit dem Gourmetgaumen haben...