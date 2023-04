Ein Insta-Video von Robbie Williams versetzt seine Anhänger in große Sorge.

Robbie Williams war in der Vergangenheit bekannt dafür, mal mehr und mal weniger zu wiegen. Meist war es ein bisschen mehr. Alkohol, Drogen, Fastfood - all das war einem gesunden Gewicht nicht zuträglich. Seit der mit seiner Frau Ayda zusammen ist, hat sich sein Lifestyle geändert. Sie animiert ihn seit Jahren dazu, fitter zu werden und gesünder zu essen. Das alles soll ihm natürlich auch in seinem stressigen Beruf helfen - denn er ist ein Popstar, der auf der Bühne alles für seine Fans gibt!

Clip zeigt Robbie dünn

Nun scheint Robbie vielen Fans aber zu dünn zu sein! Ayda hat einen Clip ihres Mannes auf Instagram geteilt, der ihn sehr dünn zeigt. Kein Gramm zu viel beim Bauch oder bei den Hüften, ja, Robbie schaut sogar ein bisschen schmächtig aus. Sorgenvolle Kommentare häufen sich unter dem Posting...

Robbie vor ein paar Jahren - bisschen mehr auf den Rippen

Grund für weniger Gewicht

Dabei liegt die Erklärung für die enorme Gewichtsabnahme so nahe! Robbie Williams hat seine stressige Weltournee eben erst zu Ende gebracht. Wer ihn - zum Beispiel in Wien - live gesehen hat, der weiß: Robbie gibt auf der Bühne wirklich alles! Singt, tanzt, springt - für ihn ist ein Auftritt wie ein Cardio-Workout! Da hat sogar das Wiener-Schnitzel nicht gegen das Verbrennen vieler Kalorien geholfen.