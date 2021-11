Der Vorwurf wiegt schwer: Der kanadische Rapper Travis Scott (30), hatte sein Konzert nicht unterbrochen, obwohl er sah was vor seinen Augen geschah. Seine Freundin Kylie Jenner war bei dem Konzert im VIP-Bereich und filmte wie Menschen mit der Rettung weg gebracht wurden.

Nach dem Tod von acht Menschen beim Astroworld-Festival in Houston will Travis Scott den Familien der Verstorbenen helfen und die Kosten für Beerdigungen übernehmen und sich um psychosoziale Betreuung für die Hinterbliebenen kümmern. Unterdessen sprach Rapper Drake den Familien der Opfer sein Beileid aus. „Mein Herz ist gebrochen für die Familien und Freunde derer, die ihr Leben verloren haben, und für alle, die leiden“, hieß es in einem Post auf dem Instagram-Profil des 35-Jährigen.

Hintergrund

Travis Scott, US-Rapper und Freund von Model und Influencerin Kylie Jenner, spielte am 5. November, ein Konzert beim "Astroworld-Festival" in Texas letzte Woche und präsentierte sein neues Album "Utopia". Während des Konzerts entstand gegen 21 Uhr, eine tödliche Massenpanik und trotz Hilfeschreie und offensichtlicher Panik im Publikum stoppte Travis Scott nicht das Konzert. Menschen wurden brutal zertrampelt, die Luft abgequetscht und Hunderte schwer verletzt. Es starben acht Menschen. Die Familien stehen unter Schock. Nach der Massenpanik in Houston meldet sich der ranghöchste Polizist der Stadt zu Wort: Er habe zuvor gegenüber Musiker Travis Scott Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit geäußert. Troy Finner erklärte am Montagabend, dass er sich kurz vor dessen Show noch mit Travis Scott unterhalten habe. Dabei sei er auch auf mögliche Sicherheitsprobleme zu sprechen gekommen, so der Polizist.

Finner sagte, er habe sich mit Scott und dessen persönlichem Sicherheitschef getroffen. »Das Treffen war kurz und respektvoll. Es gab mir die Gelegenheit, als Polizeichef meine Bedenken für die öffentliche Sicherheit zu äußern«, so schrieb er auf Twitter.

Besucher des Festivals berichteten von unfassbaren Szenen. »Es wurden Menschen geschubst und niedergetrampelt, und als ich mir den Weg nach draußen erkämpfte, sah ich Leute auf dem Boden liegen«, sagte ein Konzertbesucher der Nachrichtenagentur AFP. Videos zeigten, wie Sanitäter bewusstlose Fans mitten im Publikum wiederbelebten, während das Festival weiterging. Nach Angaben der Feuerwehr verfolgten 50.000 Besucher das Konzert.

Es gibt zudem mehrere unbestätigte Berichte, dass ein Gast anderen Menschen wohlmöglich Drogen injiziert hatte. Auch zu diesen Vermutungen wurden Ermittlungen gestartet.

Keine Hilfe, trotz Panik und Tot

Fans die anwesend waren beim Konzert melden sich mit verstörenden Nachrichten via Twitter und schilderten die brutale Situation in der es keinerlei Chance auf Hilfe gab. Securities bedrohten laut Angaben der Fans, die Anwesenden die flüchten wollten. Die Jugendlichen versuchten mit allen Mitteln ihr Leben zu retten, während Travis Scott sein Konzert weiter spielte.

She posted about it on IG. Truly disturbing. What is wrong with ppl? pic.twitter.com/hIl27pDuho — Shay (@shaynuh_elle) November 7, 2021

Videos von Fans zeigen wie Jugendliche auf die Bühne kommen und um Hilfe schreien. Es wurde nichts unternommen. Ein Zeuge berichtete, das schon am Beginn des Konzerts, Menschen kollabierten weil sie nicht atmen konnten. Als die Fans "Stop" riefen und um Hilfe bettelten in völliger Panik und Angst, erwiderte Travis Scott: "Wer sagt mir dass ich aufhören soll?"





You can’t tell me Travis Scott didn’t see this kid getting resuscitated while he was up there doing the robot #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/cjqsiK29BS — damn (@DexterL07617514) November 6, 2021

A girl yelled at the top of her fucking lungs saying someone was passed out DEAD, you pointed out a person being passed out. A guy yelled and told you to stop the show and you said “who told me to stop”. You knew wtf was happening, pic.twitter.com/qSHS9h8vRu — M. (@pocyos) November 7, 2021

this is the last slide pic.twitter.com/oF21qdADfo — Kale (she/her) (@weighdownwego) November 7, 2021

This #AstroWorld situation should remind you .. these influencers and celebrities do NOT care about you . Travis mocking the kids dying .. Kylie Jenner and Kendall leaving their stories up and taking cute videos while ambulances rolling through . Sad . — Olo g (@tristank4488) November 6, 2021

Travis Scott twitterte eine Nachricht am 6. November zu den Vorfall mit hunderten Verletzten und acht toten Menschen.

Auf Twitter schrieb Travis Scott, er werde für die Betroffenen und deren Angehörige beten. Die Polizei in Houston habe seine volle Unterstützung. Wie der Sender "CNN" unter Berufung auf Scotts Sprecher berichtete, wolle der Musiker die Kosten für die Beerdigungen der Unglücksopfer übernehmen.

Auch Travis Scotts Partnerin Kylie Jenner wurde im Netz stark kritisiert. Sie und ihre Schwester Kendall Jenner sollen sich im VIP-Bereich unter den Gästen befunden haben. Kylie Jenner postete in ihre Instagram-Story ein Video, das einen Einsatzwagen in der Menge zeigt.

"Diese #AstroWorld-Situation sollte dich daran erinnern, dass sich InfluencerInnen und Promis NICHT um dich scheren. Travis macht sich über die sterbenden Kinder lustig, Kylie Jenner und Kendall lassen ihre Storys auf Instagram stehen und nehmen süße Videos auf, während Krankenwagen vorbeifahren", twitterte @tristank4488. Jenner hat das Video inzwischen aus ihrer Story gelöscht.

Die jüngsten Opfer waren erst 14 Jahre alt. Die Ermittlungen wegen Fahrlässigkeit laufen.