Opernball-Aus für DIESE beiden ORF-Moderatorinnen

Am 12. Februar heißt es wieder "Alles Walzer" in der Wiener Staatsoper. Beim 68. Wiener Opernball setzt der ORF heuer auf ein deutlich kleineres Moderatoren-Team.

Der Wiener Opernball findet am 12. Februar in der Staatsoper statt. Heute, Freitag dem 16. Jänner, werden bei einer Pressekonferenz alle Details zum Ball der Bälle bekanntgegeben. Bereits jetzt ist jedoch klar: Der ORF verändert seine Besetzung für die Live-Übertragung. 2025 begleiteten insgesamt fünf Moderatorinnen und Moderatoren für den ORF durch die Ballnacht. Heuer sollen es nur mehr drei sein. Laut der "Kleinen Zeitung" verzichtet der ORF auf zwei Moderatorinnen.

Zwei Damen nicht mehr dabei

Silvia Schneider und Marion Benda © Tischler

"Seitenblicke"-Reporterin Marion Benda, für die es der dritte Einsatz gewesen wäre, soll nicht mehr Teil des Moderationsteams sein. Auch Silvia Schneider, die 2025 ihr Opernball-Debüt gefeiert hatte, ist demnach nicht mehr fix eingeplant. Schneider soll allerdings zumindest kurz zu sehen sein.

Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll © ORF/Roman Zach-Kiesling

Teresa Vogl © ORF/Thomas Ramstorfer

Stattdessen setzt der ORF offenbar auf ein eingespieltes Team. Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Teresa Vogl sollen heuer durch die Opernball-Nacht führen.