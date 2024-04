Travolta & Co. feiern 30 Jahre "Pulp Fiction"

John Travolta, Uma Thurman und weitere Pulp-Fiction-Stars treffen sich zur Veranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum.

Vom 18. bis zum 21. April 2024 fand das "TCM Classic Film Festival" an seinem traditionellen Standort am Hollywood Boulevard statt. In einem Interview mit dem "People"-Magazin sprechen die Stars nun über jenen Film, der Tarantino den Durchbruch brachte.

Wiedersehen der Stars des Kult-Hits von 1994

Die Besetzung von Pulp Fiction ist wieder zusammen: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson und Harvey Keitel kamen zur Wieder-Vorführung des Hits von 1994 beim 15. jährlichen "TCM Classic Film Festival" um den 30. Jahrestag des Debüts des Kult-Films "Pulp Fiction" zu feiern. Die Gruppe versammelte sich auf dem roten Teppich und posierte für eine Fotoserie zur Feier des Quentin-Tarantino-Films.

Zu den weiteren Darstellern, die an der Veranstaltung teilnahmen, gehörten Rosanna Arquette, Phil LaMarr, Julia Sweeney, Frank Whaley und Eric Stoltz. Mit „Pulp Fiction“ gelang dem 61-jährigen Tarantino der Durchbruch zum Mainstream-Erfolg als Filmemacher, nachdem er 1992 bereits „Reservoir Dogs“ herausgebracht hatte, in dem auch Keitel mitspielte.

Kriminelle in Los Angeles

"Pulp Fiction" folgt drei Handlungssträngen von Kriminellen in Los Angeles, die sich überschneiden. Travolta, jetzt 70, und Jackson, jetzt 75, spielten zwei Vollstrecker, die für Mafiaboss "Marsellus Wallace" (Ving Rhames) arbeiteten - Thurman spielte Marsellus‘ Frau "Mia".

Der andere Handlungsstrang im Film dreht sich um Bruce Willis als Boxer "Butch Coolidge", der vor Rhames‘ Figur auf der Flucht ist, sowie um Tim Roth und Amanda Plummer, die ein Paar spielten, das plant, ein Restaurant auszurauben.

Tarantino gewann mit dem Film den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Unter den insgesamt sieben Oscar-Nominierungen erhielten Travolta, Jackson und Thurman jeweils Nominierungen als Schauspieler.

"Wussten nicht, wie groß der Film werden würde“

„Damals wussten wir, dass wir da drin waren und probten. Wir wussten das wir mit einem großartigen Regisseur zusammenarbeiten, wussten aber nicht, wie groß der Film werden würde“, sagte Rosanna Arquette ("Jody ") kürzlich gegenüber dem "People"-Magazin. Sie sprach darüber wie lange es brauchte, dass sie Pulp Fiction endlich vollständig zu Ende sah und über ihre schönen Erinnerungen an die Zeit mit Willis, heute 69, in den 1980er Jahren.

Stoltz, 62, porträtierte einen Drogendealer namens "Lance" in Pulp Fiction. Der Schauspieler sagte kürzlich gegenüber dem "People"-Magazin, dass Tarantino „seine eigene Mischung aus Genres geschaffen hat, die die Leute überrascht hat – und Pulp war der erste seiner Art.“

„Es ist lange her, aber ich wäre natürlich offen für eine erneute Zusammenarbeit mit ihm“, fügte er hinzu, als er gefragt wurde, ob er weiterhin mit Tarantino in Kontakt stünde. „Er ist der lustigste Mann am Set, das kann man sich nicht vorstellen.“