Trennung im Hause Beckham

Romeo Beckham soll sich von seiner Freundin getrennt haben – auf Instagram hat er bereits alle gemeinsamen Fotos gelöscht.

Drei Jahre waren Romeo Beckham (19) und Model Mia Regan (19) ein Paar. Sie zeigten sich zwar selten gemeinsam in der Öffentlichkeit, sollen jedoch bereits über eine mögliche Hochzeit gesprochen haben. Wie die "Daily Mail" nun berichtet, soll nun aber alles aus und vorbei sein.

© Getty Images ×

Romeo und Mia bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich

Wie Insider der Zeitung bestätigten, habe sich das Paar getrennt, weil Romeos Fußball-Karriere der Liebe im Weg gestanden sei. Während der Beckham-Spross karrierebedingt die meiste Zeit in den USA verbringt, arbeitet Mia als Model und Influencerin in England. Die Fernbeziehung soll auf Dauer einfach nicht geklappt haben, so der Insider.

Auf Instagram hat Romeo jedenfalls schon alle gemeinsamen Fotos gelöscht.