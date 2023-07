Große Aufregung: Passanten und Gäste eines Restaurants staunten nicht schlecht, als ihnen plötzlich zwei komplett nackte Menschen gegenübersaßen. Doch DAS steckt wirklich dahinter.

Antje Mönning, bekannt aus der Serie "Um Himmels Willen", sorgt erneut für Schlagzeilen. Die Schauspielerin präsentierte sich am vergangenen Wochenende in Köln völlig nackt und genoss sogar eine Mahlzeit mit einem nackten Kollegen in einem Restaurant.

Wollte Zeichen setzen

Doch warum entschied sich Mönning dazu, sich in aller Öffentlichkeit nackt zu zeigen? Die Schauspielerin erklärt, dass sie damit ein Zeichen setzen wollte: Nacktheit sei etwas Natürliches und dürfe weder als Einladung zu Übergriffen verstanden werden noch an sich eine Übergriffigkeit darstellen. Voraussetzung sei jedoch, dass alle respektvoll miteinander umgehen. Bei Instagram äußerte sie sich begeistert über die positive Resonanz auf ihre Aktion.

Als Höhepunkt ihres Wochenendes in Köln bezeichnete Mönning den Besuch eines Restaurants im belgischen Viertel, dem "Lütticher". Dort durfte sie gemeinsam mit ihrem Kollegen dank der freundlichen Genehmigung des Besitzers und Geschäftsführers sowie der anwesenden Gäste nackt speisen. Diese ungewöhnliche Situation führte sogar zu angeregten Gesprächen zwischen den Tischen.