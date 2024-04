TV-Richter Alexander Hold (62) kämpft gegen Krebs

Seit seiner Zeit als Richter in der beliebten Gerichtsshow "Richter Alexander Hold" ist Alexander Hold einer der bekanntesten TV-Persönlichkeiten.

Nun nun überrascht er mit einer traurigen Nachricht: Der 62-Jährige hat Prostatakrebs.

Das TV-Phänomen "Richter Alexander Hold"

Alexander Hold, geboren am 11. März 1962 in Kempten (Allgäu), ist eine vielseitige Persönlichkeit: Jurist, Politiker, Autor und ehemaliger Fernsehstar. Bekannt wurde er vor allem durch die Fernseh-Gerichtsshow "Richter Alexander Hold", die ihn von 2001 bis 2015 in die Wohnzimmer der Zuschauer brachte. Diese Show, in der fiktive Gerichtsverhandlungen in Strafsachen dargestellt wurden, etablierte ihn als prominenten TV-Richter.

Die Serie, als Ableger von "Richterin Barbara Salesch" gestartet, erlangte eine große Anhängerschaft. Besondere Sonderwochen wie "Familienfälle – Richter Hold" und "Richter Alexander Hold – Spezial: Geheimnisse" trugen zur Vielfalt des Formats bei. Mit der Ausstrahlung der 2000. Folge im Dezember 2012 und dem Ende der Serie im Februar 2013 hinterließ "Richter Alexander Hold" einen bleibenden Eindruck in der deutschen TV-Landschaft.

Als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten im Jahr 2017 sowie als Mitglied des Bayerischen Landtags seit November 2018 setzte er seine Karriere nun auch in der Politik fort.

Prostatakrebs diagnostiziert

Ab dem Alter von 50 Jahren empfiehlt das Universitätsspital Zürich allen Männern regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Prostatakrebs. Diese Empfehlung hat auch der bekannte TV-Richter Alexander Hold (62) beherzigt - und das mit guten Gründen. Denn bei einer solchen Untersuchung wurden erste Anzeichen festgestellt, die letztendlich zur Diagnose Prostatakrebs führten.

Hold macht Diagnose öffentlich

"Die meisten Menschen verdrängen die Möglichkeit einer schweren Krankheit", erklärt Hold, der mittlerweile auch als Politiker tätig ist, auf seiner Website. "Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit." Trotz seiner positiven Einstellung steht ihm eine herausfordernde Zeit bevor: "Das Karzinom ist bereits so nahe an die benachbarten Nerven herangewachsen, dass die Operation schwierig wird." Dennoch bleibt Hold optimistisch und betont die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen.

Früherkennung kann Leben retten

Trotz seiner eigenen Diagnose appelliert Hold an die Öffentlichkeit: "Gehen Sie zur Vorsorge, egal ob es um Brustkrebs, Urologie, Darm- oder Hautkrebs geht." Denn rechtzeitige Diagnosen erhöhen die Heilungschancen erheblich. Hold möchte nicht nur auf seine eigene Situation aufmerksam machen, sondern auch dazu beitragen, dass Vorsorgeuntersuchungen einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen.