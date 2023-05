Große Sorge um Sängerin Céline Dion: Nachdem sie im Februar öffentlich gemacht hatte, dass sie am einer unheilbaren Nervenkrankheit leidet, musste sie nun ihre Tournee ganz absagen.

Mit Tränen in den Augen gestand Céline Dion ihren Fans im Februar, dass sie unheilbar krank sei und ihre "Courage Tour" verschieben müsse – nun scheint sich der Gesundheitszustand der Sängerin weiter verschlechtert zu haben, denn das Management musste die Tournee nun komplett absagen, Das wurde heute auf Céline Dions Facebook-Seite veröffentlicht.

Celine Dion konnte letzten Wunsch ihres Mannes nicht erfüllen

„Es tut mir so leid, euch alle wieder einmal zu enttäuschen. Ich arbeite wirklich hart daran, meine Kraft wieder aufzubauen, aber Touren kann sehr schwierig sein, auch wenn man 100% fit ist. Es ist euch gegenüber nicht fair, die Shows immer wieder zu verschieben, und auch wenn es mir das Herz bricht, ist es am besten, wir sagen jetzt alles ab, bis ich wirklich bereit bin, wieder auf der Bühne zu stehen.", heißt es. Und weiter: "Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass ich nicht aufgeben werde... und ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen!".

Seltene Nervenerkrankung

Bei Céline Dion wurde das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert, eine extrem seltene neurologische Erkrankung. Zu den Symptomen zählen extreme Muskelstarre, Steifheit und schmerzhafte Verkrampfungen im Rumpf und in den Gliedmaßen, sodass Betroffene in ihrer Beweglichkeit stark eingeschränkt sind. Auch Tumore in der Brust, im Darm und in der Lunge sind nicht selten. Auch Ängste, Nervosität und Panik sind häufige Symptome der Erkrankung.