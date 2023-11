US-Rapperin erschießt Manager

Am 9. Oktober 2023 kam es in Miami zu dem Vorfall mit tödlichen Folgen. Jetzt wird die Musikerin wegen Mordes angeklagt

War es Notwehr? Am 9. Oktober 2023 zeigen sich in Miami im Wynwood-Viertel zu schrecklichen Szenen. Rapperin Key Vhiani wird dabei gefilmt, als sie mehrmals auf ihren Manager schoss. So lange bis dieser zu Boden geht. Zuvor kam es zu einem handfesten Streit, wie das Video zeigen soll. Ein weiterer Mann war involviert, schlug auf die Rapperin ein, warf sie zu Boden und hielt sie fest. Erst als beide Männer sie losließen, drückte Vhiani ab. Der andere Mann sprang daraufhin in ihr Auto und überfuhr sie. Danach raste er davon.

Manager verstarb nach Schießerei

Der Manager wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Vhiani, mit bürgerlichen Namen Hicks wurde ebenso ins Spital gebracht. Sie habe Verletzungen durch stumpfe Gewalt erlitten. Die Rapperin beteuerte, dass es sich um Notwehr handelte. „Die Angeklagte gab an, dass sie wegen der Größe ihres Managers Angst hatte und als sie ihn schreien hörte: ‚Ich töte dich mit einem Schlag‘“, habe sie gehandelt, zitiert NBC Miami aus dem Polizeibericht.

Jetzt wird sie wegen Mordes zweiten Grades angeklagt. Es wird jedoch vermutet, dass sie gegen Kaution freikommen könnte.