US-Serien-Star Jay Pickett stirbt am Set

Große Trauer um Jay Pickett. Der 60-Jährige starb völlig überraschend bei Dreharbeiten.

Der bekannte US-Schauspieler Jay Pickett ist im Alter von 60 Jahren völlig überraschend gestorben. Wie Regisseur Travis Mills mitteilte, starb der Darsteller bei den Dreharbeiten zum Film „Treasure Valley“.

„Viele von euch haben bereits von der Tragödie gehört, die sich vor zwei Tagen ereignet hat. Unser Hauptdarsteller Jay Pickett starb plötzlich, als wir am Set waren, um eine Szene zu drehen.“ Pickett starb an einem Herzinfarkt. „Unsere Herzen sind gebrochen und wir trauern mit seiner Familie.“

Pickett war vor allem als Soap-Schauspieler bekannt. Der US-Amerikaner war unter anderem in „Times of Our Lives“ und „General Hospital“ viele Staffeln lang zu sehen.