Verlobung für Dua Lipa und Callum Turner?

Die beiden Stars sollen den nächsten Schritt wagen. Wie Medien berichten, ging Callum Turner zu Weihnachten vor seiner Liebsten auf die Knie.

Laut "The Sun" soll Schauspieler Callum Turner (34) dafür gesorgt haben, dass seine Freundin Dua Lipa (29) das diesjährige Weihnachtsfest niemals vergisst. Denn laut Medienberichten soll er dabei um ihre Hand angehalten haben. Den Jahreswechsel wollen die beiden angeblich gemeinsam mit Freunden verbringen, um gleich auch ihre Verlobung zu feiern.

"Sie könnten nicht glücklicher sein"

"Dua und Callum sind so verliebt und wissen, dass es für immer ist, sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein", soll eine Quelle gegenüber der Zeitung gesagt haben. "Ihre Familie und Freunde sind so glücklich. Es war ein wunderbares Weihnachten für sie." Auf Instagram posteten die beiden außerdem ein auffälliges Foto mit einem Ring am Finger. Dua Lipa und Callum Turner sind erst seit knapp einem Jahr ein Paar.

Im Dezember 2023 war die Sängerin noch Single. Davor war sie mit dem französischen Regisseur Romain Gavras liiert. Jetzt scheint sie endgültig angekommen zu sein. Weder Dua Lipa noch Callum Turner äußerten sich bisher zu den Gerüchten.