× Dua Lipa, Julia Roberts und Zendaya holen Cherr, Ozzy und Co. in die Rock & Roll Hall Of Fame

Julia Roberts, Zendaya, Jack Black, Roger Daltrey von The Who oder Dave Chapelle als Laudatoren, Gastauftritte von Dua Lipa, Demi Lovato, Keith Urban oder Slash – und Riesenjubel für Inductees wie Cher, Kool & The Gang, Foreigner oder Ozzy Osbourne, der einen seiner raren Auftritte nach seiner Tour-Absage wegen Parkinson-Erkrankung lieferte.

Die Einführungszeremonie in die „Rock & Roll Hall Of Fame“ als größte Pop- und Rock-Party des Jahres. In der Nacht auf Sonntag die Rocket Mortgage FieldHouse von Cleveland zum Mega-Event von Oscar-Dimensionen.

Cher, die im knappen Leder-Ensemble abrockte, holte sich dafür Dua Lipa als Gaststar auf die Bühne. Demi Lovato ehrte gemeinsam mit Slash, Sammy Hagar, Chad Smith und Kelly Clarkson die Rocker von Foreigner. Und für Dave Matthews übernahm sogar gleich Julia Roberts die Laudatio.

Den ergreifendsten Auftritt lieferte Ozzy Osbourne, der auf einem furchterregende Fledermaus-Thron geehrt wurde. „Ich kann es selbst nicht glauben, dass ich ier bin“. Für einen Auftritt war er zu schwach- wurde aber von Jelly Roll , Jack Black, Zakk Wylde, Metallica-Star Robert Trujillo oder Billy Idol würdig gefeiert.