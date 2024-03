Verlobung geplatzt! Megan Fox wieder zu haben?

Kryptische Worte über Ex-Verlobten Machine Gun Kelly

Die Trennungsgerüchte rund um Megan Fox und Machine Gun Kelly halten sich seit Monaten. Jetzt bestätigt sie zumindest im Podcast "Call Her Daddy", dass sie nicht mehr mit dem Musiker verlobt ist. Den aktuellen Stand ihrer Beziehung will sie dann aber gegenüber Alex Cooper dennoch nicht verraten. "Was ich aus dieser Beziehung gelernt habe, ist, dass sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Darüber hinaus will ich im Moment lieber keinen Kommentar über den Status der Beziehung abgeben", sagt sie.

Megan Fox bezeichnet MGK als "Zwillingsseele"

Sie könne nur so viel sagen: "Er ist das, was ich als meine Zwillingsseele bezeichne." Es werde immer eine Verbindung zwischen ihnen geben, "egal was passiert", sagt sie. Die kryptischen Worte helfen nicht gerade dabei, Klarheit in die Sache zu bringen.