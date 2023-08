Verrückte Vorwürfe gegen Sandra Bullock

Verärgerte Fans fordern nun sogar, dass Bullock ihren Oscar verlieren soll.

Football-Star Michael Oher, dessen Werdegang den Film "The Blind Side" inspiriert hat, ist nach eigenen Angaben von dem Paar, das ihn als Teenager aufgenommen hat, mit einem Adoptionsversprechen betrogen worden. In Wirklichkeit hätten seine vermeintlichen Adoptiveltern nur seine Vormundschaft übernommen und sich dadurch an Oher bereichert, heißt es in Gerichtsdokumenten, aus denen unter anderem der US-Sender NBC News zitiert.

Die Geschichte über den in Armut geborenen Oher, der von Sean und Leigh Anne Tuohy aufgenommen wurde und es später bis in die NFL schaffte, kam 2009 als "The Blind Side" in die Kinos. Der Film wurde zum Kassenschlager, Schauspielerin Sandra Bullock erhielt für ihre Rolle als Leigh Anne Tuohy einen Oscar. Oher hingegen hatte den Film und die Darstellung seiner Person darin schon früh kritisiert.

© Getty Images ×

Sandra Bullocks und Leigh Anne Tuohy bei einer Filmvorstellung von "Blind Side"

Die Empörung über den Fall ist groß und richtete sich vor allem in den sozialen Medien auch gegen Sandra Bullock. Obwohl die Schauspielerin nur ihren Job machte, fordern einige User sogar, dass Bullock ihren Oscar verlieren sollte.

So Sandra Bullock should have to give back her Oscar right, and man do we need to start checking these good feeling stories. The parents blocked $300 in earnings the movie from him getting any of it and gave the money to their real children? WOOOOOOOW! #michaeloher — VEEJAY VERNON HUSKEY ENTERTAINMENT,LLC (@BigVanillaFunny) August 14, 2023

Not surprising. Literally half of Twitter have gaslight themselves into believing that Sandra bullock is just as guilty at the real life family when she was just acting. — Issac the King (@IssacAFlores) August 15, 2023

Andere Nutzer verteidigen Bullock. Der Hollywood-Star habe schließlich nichts mit dem Skandal zu tun und habe einfach nur ihre Rolle gut gespielt.

Really Sandra Bullock don’t have to say anything. Let’s say if she wasn’t grieving a husband, she still don’t have to say anything. On to the next role — Malcolm M. (@MurphysLawX) August 15, 2023

Not y’all calling for Sandra Bullock’s Oscar to be revoked.



It ain’t her fault the real life people were exploitative scammers and thieves. — chris evans (@notcapnamerica) August 14, 2023

Übereinstimmenden Berichten zufolge reichte der 37-jährige Football-Star am Montag einen Antrag vor einem Gericht in Tennessee ein, um die Vormundschaft der Tuohys über ihn beenden zu lassen. Laut dem Antrag unterzeichnete er die Vormundschaft 2004 mit 18 Jahren unwissentlich, als er dachte, das Paar wollte ihn adoptieren. Damit soll er unter anderem unwissentlich die Rechte an seiner Lebensgeschichte abgetreten haben. Sean Tuohy sagte der Zeitung "Daily Memphian", dass seine Familie über die Vorwürfe "am Boden zerstört" sei.