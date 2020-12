David Hasselhoff räumt sein Archiv. Bis 7. Jänner versteigert er über 150 rare Stücke.

Das signierte Skript von Baywatch (500 Dollar), sein persönlicher Bademantel (400 $) oder ein voll funktionierendes K.I.T.T.-Auto (bis zu 300.000 Dollar). David Hasselhoff versteigert jetzt sein Hab und Gut.

Über 150 Stücke

Vom T-Shirt bis zum raren Tourposter stehen bis zum 7. Jänner über 150 Stücke aus seiner privaten Sammlung auf liveauctioneers.com zum Gebot.

„In 40 Jahren hat sich eine Menge zusammensammelt“, so The Hoff: „Ein Gros der Einnahmen gehen an meine Charity-Organisationen!“