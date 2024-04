Will Smith: Comeback nach Oscar-Watschen

Dieses Jahr gibt es wieder einige Überraschungsgäste auf den Bühnen des Coachella-Festivals

Sonntagabend feierte Will Smith nach seinem unrühmlichen Auftritt bei den Oscars im Jahr 2022 Comeback auf der großen Bühne. Während des Auftritts von J Balvin beim diesjährigen Coachella Festival in Kalifornien kam der Schauspieler und Rapper auf die Bühne und performte gar seinen alten Hit "Men in Black". Dabei trug er auch das ikonische Outfit aus dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1997.

Will Smith performte mit J Balvin "Men in Black" © Getty Imnages ×

Balvin rappte gemeinsam mit Will, während "Aliens" im Hintergrund tanzten. Für weitere Überraschungsauftritte sorgten am ersten Coachella-Wochenende unter anderen auch Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Shakira, Paris Hilton und Kesha.