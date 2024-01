Zu nackt: Luxus-Hotel gibt Britney Pool-Verbot

Auf Instagram zieht Spears regelmäßig blank. In der Öffentlichkeit kommt das gar nicht gut an

Normalerweise bemühen sich Luxus-Hotels darum, dass ihre Star-Gäste wiederkommen und sie so beste Werbung bekommen. Nicht aber im Falle von Britney Spears. Denn die Sängerin ging offensichtlich zu weit. Im Four Seasons in Los Angeles habe es sogar unzählige Beschwerden wegen ihres "bizarren Verhaltens" am Pool gegeben.

Spears habe sich durch nichts und niemanden davon abbringen lassen, dort oben ohne baden zu gehen. Es ist unschön, aber sie darf sich aktuell nicht im Hotel aufhalten. Schon gar nicht im Spa-Bereich. Britney mag ein Superstar sein, das heisst aber nicht, dass sie im Four Seasons tun und lassen kann, was immer sie will", berichtet ein Insider.

Mit Nacktheit "In den Wahnsinn getrieben"

Die Pop-Diva habe dabei nicht nur die Angestellten des Luxus-Hotels in "den Wahnsinn getrieben", sondern eben auch die zahlenden Gäste. Das sei so weit gegangen, dass man ihr Hausverbot erteilt habe. "Im vergangenen Jahr, wurde sie des Hotels verwiesen, durfte dann doch wieder kommen, und nun will man sie dort wieder nicht haben", berichtet "The Sun".