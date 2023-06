Zweifache Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson ist tot

Die Oscar prämierte Schauspielerin und Politikerin Glenda Jackson ist im Alter von 87 Jahren verstorben.

Der Agent der Star-Schauspielerin, Lionel Larner, teilte in einem Statement den Tod der Oscar-Preisträgerin mit. "Glenda Jackson, zweimalige Oscar-Preisträgerin, Schauspielerin und Politikerin starb heute Morgen friedvoll in ihrem Zuhause in Blackheath, London nach einer kurzen Krankheit im Beisein ihrer Familie."

"Erst kürzlich beendete sie die Film-Arbeiten für 'Great Escaper', wo sie neben Michael Caine auf der Leinwand zu sehen ist", so Larner. Politik spielte in ihrem Leben immer eine große Rolle. Sie gab sogar die Schauspielerei auf, um ins britische Unterhaus für die Labour Partei einzuziehen. Dort war sie von 1992 bis 2015 aktiv.

© Getty Images ×

Glenda Jackson im Jahr 1966

Für ihre Leistungen in "Liebende Frauen" und "Mann, bist du Klasse!" wurde Jackson jeweils mit dem Oscar für die Hauptrolle ausgezeichnet.