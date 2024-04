Kanye West will jetzt Pornos drehen

Kanye West, bekannt für seine kontroversen Aktionen, plant angeblich den Einstieg in die Pornoindustrie. Unterstützung erhält er dabei von einem unerwarteten Verbündeten.

Kanye West, der polarisierende Musiker und Modedesigner, sorgt erneut für Schlagzeilen. Dieses Mal jedoch nicht wegen seiner Musik oder seiner Mode, sondern wegen eines angeblichen Vorhabens: Der Einstieg in die Pornoindustrie.

"Yeezy Adult Entertainment Studio"

Kaum etwas in der Popkultur ist chaotischer als eine Pressekonferenz von Kanye West. Der Rapper schafft es jedes Mal, seine Fans zu schockieren, wenn er ein Interview gibt. Diese Woche war da keine Ausnahme. West erklärte gegenüber TMZ am Dienstag, dass er plant, ein brandneues Pornostudio unter seinem Yeezy-Banner zu gründen.

Dies sei laut dem Medium schon lange überfällig. West plant, das Pornostudio bereits diesen Sommer zu starten.

Idee bereits seit Jahren

"Yeezy Adult Entertainment Studio", so könnte Kanye Wests neues Porno-Filmstudio heißen. Ein Vertreter von Kanye West behauptete, er habe seit mehreren Jahren mit dem Gedanken gespielt, in die Pornoindustrie einzusteigen. Während die Idee eines Rappers, der ein Porno-Imperium aufbauen möchte, an sich schon für Diskussionen sorgt, überrascht die Wahl seiner Unterstützung umso mehr.

Laut Berichten plant Kanye West, sich mit dem ehemaligen Ehemann des Erotikstars Stormy Daniels, Mike Moz, zusammenzutun. Dieser soll dem Skandalrapper bei der Verwirklichung seines Vorhabens zur Seite stehen, obwohl sich die beiden Welten auf den ersten Blick kaum zu berühren scheinen.

Als ehemaliger Freund von Stormy Daniels hat Moz angeblich die Erfahrung und das Wissen, um ein Pornostudio erfolgreich zu machen. Zumindest nach Ansicht des Rappers. TMZ berichtete, dass das Yeezy-Pornostudio den Auftakt zu einer "breiteren Sparte für Erwachsenenunterhaltung" mit Yeezy als Muttergesellschaft bilden würde.

West hat sich bisher noch nicht öffentlich zu dem Geschäftsplan geäußert.

Kanye Wests kontroverse Vergangenheit

Die Vorstellung von Kanye West als Leiter eines Pornostudios mag für manche schockierend sein, doch sie scheint sich nahtlos in die Geschichte des Musikers einzufügen. Schon zuvor sorgte der Rapper für Schlagzeilen mit Äußerungen über seine Vorliebe für Pornografie. Gerüchte über eine vermeintliche Sexsucht machten die Runde, die Kanye West angeblich durch seinen Glauben überwunden haben soll. Doch aktuelle Entwicklungen werfen Fragen auf über die Grenzen seiner sogenannten Überwindung.

Neben den ambitionierten Plänen für die Zukunft wirft die Vergangenheit des Rappers dunkle Schatten auf sein Vorhaben. Berichte über unangemessenes Verhalten am Arbeitsplatz und Klagen von ehemaligen Mitarbeitern zeugen von Kanye Wests problematischem Umgang mit Sexualität und Arbeitskultur. Diese Kontroversen könnten nicht nur seine Zukunft in der Pornoindustrie beeinflussen, sondern auch sein bisheriges Image als Künstler und Unternehmer in Frage stellen.

Schritt ins Unbekannte

Kanye Wests Vorhaben, in die Pornoindustrie einzusteigen, ist zweifellos ein gewagter Schritt, der sowohl Bewunderung als auch Kritik hervorruft. Während einige seine Ambitionen als innovative Verschmelzung von Kunst und Erotik betrachten mögen, werden andere seine Entscheidung als weitere Episode in einer langen Reihe von Kontroversen sehen. Letztendlich bleibt abzuwarten, wie dieser ungewöhnliche Karriereschwenk das Leben und Schaffen des umstrittenen Künstlers beeinflussen wird.