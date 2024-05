Lässig! Sylvie Meis zeigt ihre Hofer-Kollektion

Jetzt wird´s sportlich! Ab 8. Mai gibt es die neue Sylvie Meis Sport Styles-Kollektion exklusiv in allen österreichischen HOFER Filialen, vom lässigen Sport-Top über komfortable Leggings bis hin zu zum passgenauen, bequemen Sport-BH.

Sportlich in die Sommersaison starten mit Sylvie Meis und HOFER: Die TV-Moderatorin bringt in Kürze eine brandneue Kollektion in Kooperation mit dem Diskonter auf den Markt. Ganz im Mittelpunkt steht bei der neuen Linie vor allem eins: Sport, Style und Komfort.

Schnell sein! Ab 08.05 geht's los

Wer sich die exklusiven Stücke gleich unter den Nagel reißen möchte, für den gibt es nur eine richtige Anlaufstelle: Ab 8. Mai können Kundinnen und Kunden die qualitative Damen-Sportwäsche exklusiv in allen österreichischen HOFER Filialen shoppen!

Bereits vierte Kooperation mit Meis

Bereits vier erfolgreiche Kooperationen hat HOFER mit Sylvie Meis auf den Markt gebracht - und auch die neue Kollektion hat´s wieder in sich - ganz klar zum immer günstigen HOFER Preis.

Wer gerne im Sweatshirt trainiert, sollte zum Damen-Sport-Sweatshirt um nur 18,99 Euro pro Stück greifen, auch Sport-Tops sind im Rahmen der neuen Kollektion um 12,99 Euro per Stück erhältlich.

© Hofer ×

Natürlich dürfen zum Sporteln die passenden Leggings nicht fehlen: Diese gibt´s in der neuen Kollektion um nur 16,99 Euro per Stück. Den optimalen Halt bietet der Damen-Sport-BH um 14,99 Euro per Stück.

© Hofer ×

Die neue Sport-Kollektion punktet vor allem durch ihre trendigen Farben, beispielsweise in Koralle, Royalblau oder schlichtem Schwarz. Erhältlich sind die Stücke in vielerlei Größen, von 36-46 beziehungsweise Small bis Large.

© Hofer ×

Sylvie Meis Sport Styles-Kollektion

Damen-Sport-Sweatshirt: Größe S-L, um 18,99 Euro per Stück

Damen-Sport-Leggings: Größe 36-46, um 16,99 Euro per Stück

Damen-Sport-BH: Größe 36-46, um 14,99 Euro per Stück

Damen-Sport-Top: Größe 36-46, um 12,99 Euro per Stück