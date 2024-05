'Die große Chance' - Alle Infos zum zweiten Semifinale der ORF-Show

Zehn Acts kämpfen am 3. Mai in ORF 1 um drei Plätze im großen Finale

Wer löst die nächsten drei Tickets für das große Finale? In der zweiten Live-Semifinalshow von „Die große Chance – Let’s sing and dance“ am Freitag, dem 3. Mai 2024, um 20.15 Uhr in ORF 1 singen und tanzen wieder zehn Talente bei Fanny Stapf und Andi Knoll um den Einzug ins große Finale. Sie wollen nicht nur die Jury, sondern vor allem das TV-Publikum mit ihren Performances überzeugen. Thorsteinn Einarsson und Mark Seibert werden dieses Mal von Jury-Neuzugang Jeanette Biedermann unterstützt.

Jeanette Biedermann: „Ich freue mich sehr auf diese Show! Es ist immer wieder eine unfassbare Freude, jungen Talenten zuzusehen, die gerade ihre ersten Schritte machen. Ich freue mich auf emotionale und packende Darbietungen, jede Menge Spaß und auf ganz viel Herz bei allen Kandidatinnen und Kandidaten!“

Die zehn Acts der zweiten Live-Semifinalshow:

Anja & Jana Starlinger singen ihren eigenen Song „Tausend Lichter“



Anna-Maria Leiner & Jakob Schnabel tanzen zu einem



Rock-‘n‘-Roll-Mashup



Emma singt „Wenn du mich lässt“ von Lea



FRK Dance School tanzen zu einem Mashup



Hanna-Maaria Tuomela singt ihren eigenen Song „Talking to My Young Me“

Juniors Dance Academy tanzen zu einem Mashup von Cody Frys „Eleanor Rigby“ u. a.

Kerstin Schmidt singt „Tür an Tür mit Alice“ von Howard Carpendale



M.O.M Beatbox Crew performen ihren eigenen Song „Alpenbanger“



Milleniumdancers machen einen Cheerdance zu einem Mashup



Primo Dance Crew tanzen zu einem Mashup

„Die große Chance – Let’s sing and dance“ online mitverfolgen

Auch online können Fans mitverfolgen, wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten bewähren bzw. wer „Die große Chance“ nutzen kann: Streams aller Live-Shows werden auf ORF ON und in der ORF-TVthek bereitgestellt. Das gesamte Video-on-Demand-Angebot der ersten sechs Sendungen samt exklusivem Videomaterial der Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Live-Shows ist in einer eigenen Lane zentral und bequem für die Fans abrufbar und bleibt für sechs Monate nach der TV-Ausstrahlung online. Aktuelle Storys und Hintergrundinfos rund um die potenziellen Gesangs- und Tanzstars, die prominente Jury und die Shows selbst bietet z. B. tv.ORF.at im Rahmen eines sendungsbegleitenden Schwerpunkts. Auch der ORF TELETEXT informiert in seinem TV-Magazin aktuell über „Die große Chance – Let’s sing and dance“.