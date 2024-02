× Kate Winslet präsentiert ihre Wien-Serie

Im Vorjahr stand Kate Winslet für "The Regime" in Wien vor der Kamera. Jetzt präsentierte sie ihre neue HBO-Serie mit einer Gala-Premiere in New York. Ab 4. März läuft der Wien-Dreh dann auch auf Sky.

Premiere-Zaubermit einem Hauch von Wien in New York. Am Montag hob Kate WInslet im New Yorker Museum of Natural History die neueHBO-Serie "The Regime" aus der Taufe. Dafür stand sie ja im Vorjahr auch in Wien als paranoide Kanzlerin eines modernen autoritären Regimes vor der Kamera. Action-Dreh im Palais Lichtenstein und vor Schönbrunn inklusive.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

© Getty Images ×

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Zur Premiere tanzte Winslet in einem Cremefarbenen OversizeBlazer und begleitet von ihren Serien-Kolleginnen Andrea Riseborough, die im schrägen Blumem-Outfit antanzte, und Martha Plimpton sowie von Regisseur Stephen Freas an.

© APA/HBO/HBO ×

© oe24 ×

Schon am Montag (4. März) gibt's Winslet im Präsidenten-Outfit dann auch auf Sky zu sehen: De Inhlat ist vielversprechend: Die Kanzlerin (Kate Winslet) fürchtet um ihre Macht – und um ihr Leben: In ständiger Angst sich mit "Sporen" zu infizieren, lässt die Staatschefin eines zentraleuropäischen Landes, einen Soldaten (Matthias Schoenaerts) die Luftqualität in ihrem hermetisch abgeriegelten Palast kontrollieren. Zudem soll er sie vor allen anderen Gefahren abschirmen. Bald muss ihr eigener Ehemann (Guillaume Gallienne) um Erlaubnis bitten, bevor er zu ihr vorgelassen wird. Die Kanzlerin will mit eiserner Hand Respekt einfordern – für ihr Volk, aber vor allem für sich selbst. Die US-Außenministerin (Martha Plimpton) fertigt sie genauso ab, wie harmlose Kinderreporter und beschwört so ein Kräftemessen mit der Weltmacht heraus. Schließlich lässt sie sogar den Oppositionsführer (Hugh Grant) kurzerhand ins Gefängnis werfen. Trotzdem droht ihr die Macht mehr und mehr zu entgleiten.