Na Servas! Wiener müssen jetzt ganz stark sein - was in "The Regime" passiert, ist nichts für schwache Nerven.

Anfang des Jahres sorgte Hollywood-Star und Oscar-Preisträgerin Kate Winslet für viel Hollywood-Glam in Wien! Sie drehte für die neue HBO-Serie "The Regime" in und um Schönbrunn. Die Figur die sie verkörpert stolziert durch Prachträume des Schlosses und ist: Eine durchgeknallte, meist sehr fesch gestylte Diktatorin! Winslet wird in Wien zur Diktatorin

Hotel-Bluff: Verwirrspiel um Winslet Diktatur in Österreich Die Serie, in der auch Hugh Grant oder Martha Plimpton zu sehen sind, soll ab dem 3. März auf HBO Premiere feiern und ist dann als Stream abrufbar. "The Regime" dreht sich um eine europäische Diktatur (wirkt wie eine Mischung aus Skandinavien und Osteuropa, gemischt mit unseren schönen Austro-Schätzen), die sich mit Supermächten anlegen will. Wie im Trailer zu sehen ist, geht es ordentlich rund: Intrigen, Erpressungen, harte Politik. Lesen Sie auch Hotel-Bluff: Verwirrspiel um Winslet Hotel-Bluff, ''Schmink-Stadt'' und entwischter Hund. So läuft der ''Palace''-Dreh.

Winslet wird in Wien zur Diktatorin Bei Dreh auf Böse gestylt. Privat im Schlabberlook – Kate Winslet in Wien. Hochgenuss Winselt spielen zu sehen Kate Winslet glänzt in der Rolle der durchgeknallten, harten Diktatorin, es ist wieder einmal ein Hochgenuss, sie spielen zu sehen. Schönbrunn in Phantasie-Version der "The Regime"-Macherinnen. © Instagram × Unser Schönbrunn in echt. © Getty Images × Schönbrunn in Gefahr Doch, ein paar Details sorgen für Entsetzen: Unser prächtiges Schloss Schönbrunn, das als Sitz der Diktatorin dient, wird nicht nur mit einem übertriebenen Berg-Panorama im Hintergrund "geschmückt", sondern scheint auch - gegen Ende des rasanten Trailers - einem Feuer zum Opfer zu fallen! Jössas, Hollywood, was machst du mit unseren Kultur-Schätzen? Schönbrunn mit Feuersbrunst. © Instagram ×