Hotel-Bluff: Verwirrspiel um Winslet

Hotel-Bluff, ''Schmink-Stadt'' und entwischter Hund. So läuft der ''Palace''-Dreh.

Backstage. „Die ersten Drehs waren wunderbar!“ Im ÖSTERREICH-Talk zeigt sich Star-Regisseur Stephen Frears (The Queen) von Wien begeistert. Seit Montag und auch noch heute filmt er mit Kate Winslet, Matthias Schoenaerts und Co. für die neue HBO-Serie The Palace im Palais Liechtenstein. Danach stehen die Akademie und Schönbrunn am Plan.

Geheim. Die Serie über ein totalitäres Regime spielt in den 70er-Jahren. Das Make-up dafür wird am Schillerplatz angelegt: ein Dutzend Wohnwägen für Visagisten, starke Security. Schoenaerts kam mit Hund Mickey, der in den Drehpausen schon in den Park entwischte, zu Fuß aus dem nahen Le Méridien. Winslet fuhr Montag früh mit einer Limousine vor. Sie wurde zwar bereits im Méridien gesichtet, soll aber in einem anderen Innenstadt-Hotel logieren.