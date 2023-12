007-Hammer: Im nächsten Film gibt es zwei James Bonds

Revolution im James-Bond-Universum: Der legendären Filmreihe steht im nächsten Streifen laut britischen Medien eine gewaltige Änderung bevor.

Wer wird der neue James Bond? Seit fix ist, dass Daniel Craig nach fünf James-Bond-Filmen endgültig als 007 aufhört, gibt es wilde Spekulationen über seinen Nachfolger.

Oder sollte man besser sagen: die Nachfolger? Film-Puristen müssen jetzt nämlich ganz stark sein – zumindest wenn man den neuesten Berichten von britischen Medien Glauben schenkt. Demnach plant die Produktionsfirma nämlich eine ziemliche Revolution für den beliebten Agenten ihrer Majestät. Im nächsten 007-Film soll es zwei James Bonds geben – einen jüngeren und einen älteren.

Daniel Craig spielte von 2006 bis 2021 James Bond, hier bei seiner Premiere in "Casino Royale" © Getty ×

ER soll jungen James Bond spielen

Und nicht nur das: Eine der beiden Bond-Rollen soll auch schon besetzt sein. Die Wahl sei auf den Schauspieler Paul Mescal (27) gefallen, berichtet der Mirror. Der Ire wurde schon einmal mit der 007-Reihe in Verbindung gebracht: 2020 erklärte er öffentlich, dass ihn die Rolle sehr reizen würde.

Paul Mescal © Getty ×

Gerüchte um weiblichen Bond

Wer den älteren Bond spielen wird, ist demnach noch nicht entschieden. Zuletzt gab es jedoch auch Gerüchte, wonach eine Frau in die Rolle schlüpfen könnte – eine Jane Bond quasi. Spekuliert wurde etwa, dass Ana de Armas (35) in die Fußstapfen von Daniel Craig steigen könnte. Die Kubanerin hatte bereits im letzt Bond-Streifen "Keine Zeit zu Sterben" (No Time to Die) einen spektakulären Auftritt gemeinsam mit dem Briten.

Ana de Armas © Getty ×

Dass die um 20 Jahre jüngere Schauspielerin tatsächlich in den Planungen der Bond-Macher eine Rolle spielt, darf jedoch bezweifelt werden. Wenig überraschend wollte sich Produzentin Barbara Broccoli nicht zu den jüngsten Spekulationen äußern. Auch von Mescal gab es bis dato keine Stellungnahme.

Fans müssen sich bis zum nächsten Bond-Auftritt ohnehin noch länger gedulden: Erst 2025 oder 2026 soll der Film in die Kinos kommen.