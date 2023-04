Bei den Wett-Experten ist ein Name ganz weit vorne im Rennen um den neuen Bond-Darsteller.

In Großbritannien wird bekanntlich ja auf alles gewettet – kein Wunder also, dass auch die Wetten um den neuen James Bond-Darsteller heiß laufen. Bei den Buchmachern ist ein Name ganz vorne: James Norton (37). Laut „Mirror“ ist der Brite der wahrscheinlichste Kandidat vor Aaron Taylor-Johnson (32) und Superman Henry Cavill (39) auf Platz drei.

Im Gegensatz zu seinen Kontrahenten wäre Norton nicht ganz so bekannt – die Bond-Darsteller waren vor ihrem 007-Einstand auch noch vergleichsweise unbeschriebene Blätter. James Norton erlangte bisher vor allem nur durch seine Nebenrolle im jüngsten „Little Women“-Remake Bekanntheit.

Zwischendurch wurde ja auch erstmals eine Frau für die Rolle des 007 gehandelt – doch nach heftigen Protesten in der Filmszene ruderte Chef-Produzentin Barbara Broccoli zurück. Sie sagte 2021 zum „Hollywood Reporter“: „Ich denke, es wird ein Mann sein, weil ich nicht glaube, dass eine Frau James Bond spielen sollte.“ Und stellte klar: „Ich glaube daran, Figuren für Frauen zu schaffen und nicht nur Frauen Männerrollen spielen zu lassen.“