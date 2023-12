× Barbie: Ryan Gosling rockt als Weihnachts-Ken

Ryan Gosling versüßt uns Weihnachten. Mit neuem Kulthit "I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)" will er auch die Golden Globe Jury für sich gewinnen.

1,44 Milliarden Dollar Kasse! "Barbie" war der erfolgreichste Film des Jahres: das spiegelt sich auch in gleich 9 Golden Globe Nominierungen wieder. Auch für den von Ryan Gosling interpretierten Kult-Hit "I’m Just Ken" als bester Film-Song. Jetzt setzt er der Globe-Jury neue Ohrwürmer vor: auf einer witzigen „Ken-EP“ gibt’s gleich drei brandneue Versionen von "I’m Just Ken". Ein guter Trick um seine Favoriten-Position auf den Pop-Globe zu unterstreichen!

Neben der Akustik-Aufnahme "In My Feelings" und dem Dancefloor-Kracher "Purple Disco Machine" sticht dabei vor allem der Weihnachtliche Zugang "I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)’" hervor. Gosling holte sich dazu sogar Mark Ronson ("UpTown Funk!") als Duett-Partner. Auch für ein kitschig-schönes Weihnachts-Video.

So klingt der Weihnachts-Hit von Ken: