„Barbie“: Margot Robbie schießt Fortsetzung ab

"Barbie" ist der Film des Jahres. Über 1,4 Milliarden Dollar Kassa. Mit einer Fortsetzung darf man jedoch leider eher nicht rechnen. Margot Robbie kann sich diese nämlich "nicht vorstellen".

636 Millionen Dollar Kassa in den USA, 1,4 Milliarden weltweit. Dazu 11 Grammy Nominierungen für den Soundtrack und ein Dutzend Rekorde. Barbie ist der erfolgreichste Film des Jahres. Eine Fortsetzung erscheint in der generellen Film-Flaute, wo zuletzt selbst potenzielle Blockbuster wie „The Marvels“ oder die „Tribute von Panem“ veritable Mega-Flops einfuhren, nur all zu logisch. Doch jetzt wehrt Hauptdarstellerin Margot Robbie in einem Videointerview mit Associated Press jede Fortsetzungs-Gedanken ab: „Ich kann mir nicht vorstellen, was als nächstes kommt“

Auch Regisseurin Greta Gerwig sieht in der New York Times einem zweiten Teil von „Barbie“ eher skeptisch gegenüber. „Ich möchte nicht die Träume des Publikums zunichte machen, aber für mich selbst bin ich im Moment völlig am Nullpunkt. Am Ende jedes Films habe ich das Gefühl, als würde mir nie wieder eine Idee kommen und alles, was ich schon immer tun wollte, habe ich getan.“