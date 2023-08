Kino-Hype: »Barbie« lässt jetzt »Super Mario« zittern

"Barbie" nimmt Kurs auf die Milliarde. Lässt auch "Indy" und Co. alt aussehen.

351 Millionen Dollar in den USA. Weltweit schon an die 800 Millionen. Der Barbie-Hype ist ungebrochen. Auch am zweiten, generell schwächeren Wochenende fahren Margo Robbie und Ryan Gosling neue Rekord-Zahlen ein. Mit weiteren 93 Millionen Dollar Kassa in den USA übertrumpfte man sogar die Startzahlen von Blockbustern wie Transformers: Rise of the Beasts (61 Millionen) The Flash (55) oder Indiana Jones 5 (60,4)

Rekord-Jagd. In Kürze wird Barbie als erst zweiter Film des Jahres die magische Marke von einer Milliarde knacken. Auch der Rekord von The Super Mario Bros. Movie (1,34 Milliarden) ist bereits in Sichtweite.