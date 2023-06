Disney ringt um Mega-Comeback von Johnny Depp

Disney will seinen Superstar zurück, nachdem sie ihn während seines wilden Scheidungs-Krieges mit Ex-Frau Amber Heard abserviert haben.

Mit seinen grandiosen Auftritten als "Captain Jack Sparrow" in den "Fluch der Karibik"-Filmen spülte Johnny Depp (60) Milliarden in die Kassen von Disney. Demnach ist es auch naheliegend, dass sich der Konzern darum bemüht, ihren Superstar wieder an Bord zu holen. Johnny Depp soll wieder als Pirat auf die Kinoleinwände.

Doch der hat kein Interesse, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. "Nie wieder", soll er seinen Vertrauten erzählt haben. Der Schauspiel-Star sei noch immer schwer enttäuscht von der Art und Weise, wie Disney ihn damals abserviert hatte.

Mega-Angebot von Disney für Depp

Am Geld kann das Angebot von Disney für eine Depp-Rückkehr jedenfalls nicht gescheitert sein. Laut "Bild" bot man dem Schauspieler 35 Millionen Dollar für einen weiteren Film, sowie eine Beteiligung an den Umsätzen!

Depp ging im Scheidungsdrama mit seiner Ex-Frau Amber Heard als Sieger hervor. Seither wird er in Hollywood mehr denn je gefeiert. Selbst das Luxus-Label Dior will ein Stück des Hypes abgekommen und zahlte Depp knapp 20 Millionen US-Dollar für Parfüm-Werbung.