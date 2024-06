Neuer Eberhofer-Krimi wird ein "Steckerlfischfiasko"!

Die bayrischen Eberhofer-Krimis sind längst Kult und lassen die Kinokassen klingeln - jetzt kommt der nächste Streich

Sie tragen Titel wie "Leberkäsjunkie", "Kaiserscharrndrama" und "Gugelhupfgeschwader" und sind absoluter Kult. Die Rede ist von den Eberhofer-Krimis. Wo sonst kann man all die schrägen Typen – trotz oder gerade wegen ihrer Macken – so ins Herz schließen? Ein (Kino-)Besuch bei Franz Eberhofer im niederbayerischen Niederkaltenkirchen ist wie nach Hause kommen! Jetzt ist klar: Die auch über den Weißwurstäquator so beliebte bayerische Filmreihe nach den Erfolgsromanen von Rita Falk geht weiter. Constantin Film und die Bestsellerautorin haben sich darauf geeinigt, dass auch ihr aktueller Eberhofer-Krimi "Steckerlfischfiasko" wieder gemeinsam verfilmt werden soll.

Simon Schwarz (Rudi Birkenberger) und Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer) © Hersteller ×

Die populäre Filmreihe rund um den „bayerischen Bond“ – kongenial verkörpert von Sebastian Bezzel – lockte bislang über 10,6 Mio. Besucher in die deutschsprachigen Kinos. Rita Falk, Autorin der Eberhofer-Krimis: „Es gibt wohl niemanden, der auf den neuen Film „Steckerlfischfiasko“ mehr gespannt ist, als ich es selber bin. Oder wie der Franz vielleicht sagen würde: schau ma moi, dann seng mas scho…!"

Mord im Golfclub für Eberhofer

"Steckerlfischfiasko" wird der zehnte niederbayerische Schmunzel-Schocker aus der Filmreihe! Ein neuer Fall für das Dreamteam Franz Eberhofer und Rudi Birkenberger: Diesmal liegt der hiesige Steckerlfischkönig höchstselbst und mausetot in der Wellnesslandschaft des neuen Golfclubs. Der Franz ermittelt unter dubiosen Volksfest-Clans und golfenden Schickimicki-Arschlöchern, während seine Susi ganz andere Pläne hat: Sie kandidiert als Bürgermeisterin, was bei Franz und dem amtierenden Dorfoberhaupt hochgradig nervöse Zuckungen auslöst.

Kino-Start leider erst 2026

Die Dreharbeiten sind für Herbst 2025 geplant. Das Dreamteam vor und hinter der Kamera ist wieder vereint: Wie bei allen vorherigen Eberhofer-Filmen fungiert Kerstin Schmidbauer als Produzentin. Regie führt Ed Herzog, der auch das Drehbuch wieder zusammen mit Stefan Betz schreiben wird. Auch die ebenso umwerfende wie beliebte Stammbesetzung ist wieder komplett:

Sebastian Bezzel (Eberhofer) und Lisa Maria Potthoff (Susi) © Hersteller ×

Neben Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer) und Simon Schwarz (Rudi Birkenberger) wird Lisa Maria Potthoff als Susi auftrumpfen und das dörfliche Kommando übernehmen.

Daniel Christensen (Flötzinger), Max Schmidt (Wirt Wolfi) und Stephan Zinner (Simmerl). © Hersteller ×

Die Eberhofer-Familie bestehend aus Gerhard Wittmann (Leopold), Eisi Gulp (Papa) und Enzi Fuchs (Oma) ist ebenso wieder vollständig dabei wie auch die Stammtischfreunde Daniel Christensen (Flötzinger), Stephan Zinner (Simmerl) und Max Schmidt (Wirt Wolfi) sowie Thomas Kügel (Bürgermeister), Ferdinand Hofer (Hilfspolizist Max) und Sigi Zimmerschied als Eberhofers Vorgesetzter Moratschek.

Seabstian Bezzel (Eberhofer) und Sigi Zimmerschied (Moratschek) © Hersteller

Der Kinostart für "Steckerlfischfiasko" ist für Sommer 2026 geplant.