× „Wonka“ als Weihnachts-Hit

„Wonka“ versüßt uns jetzt das Warten aufs Christkind. Auch Hollywood jubelt: schon 151 Millionen Dollar Kassa und eine "Golden-Globe"-Nominierung für Hauptdarsteller Timothée Chalamet.

Starke 39 Millionen Dollar Kassa am Starwochenende in den USA und bereits 151 Millionen weltweit. „Wonka“, das Prequel zum Klassiker „Charlie und die Schokoladen Fabrik“, als süßer Weihnachts-Hit: In Amerika spielte der Familien-Film mit Dune-Star Timothée Chalamet in der Hauptrolle mehr ein als die restlichen Top-10 kombiniert. Dazu gibt’s nach dem zweitschwächsten Kino-Wochenende des Jahres, wo der Fantasy-Trickfilm The Boy and the Heron mit gerade Mal 13 Millionen Dollar Kassa Platz eins einfuhr, eine Steigerung um gleich 20 Prozent. Weltweit war „Wonka“ im Dezember 2023 sogar der umsatzstärkste Film.

In einer berauschenden Mischung aus Magie, Musik, Chaos und Emotionen zeigt Wonka den mühsamen Weg des jungen Willy Wonka (Chalamet) zum großen Chocolatier. Sabotage durch drei etablierte Süßwarenfabrikanten sowie fiese Tricks der ausbeuterischen Wäschereibesitzerin Mrs. Scrubbit (Olivia Colman) inklusive. Doch mit Hilfe von Waisenmädchen Noodle (Calah Lane) und dem snobistischen nur 20 cm großen Oompa Loompa Lofty (Hugh Grant) kann er seinen Traum verwirklichen.

Am 7. Jänner winkt damit für Chalamet sogar der "Golden Globe". Dazu denkt Regisseur Paul King bereits an eine Fortsetzung: „Es gibt noch viel mehr Wonka-Geschichten, die wir gerne erzählen würden."