× Queen rocken unsere Kinos!

1982 auf VHS-Kassette, seit 2007 auf DVD und jetzt erstmals als große IMAX-Kino-Show: Queen bringen ab 18. Jänner ihren legendären Konzertfilm "Rock Montreal" auch zu uns ins Kino.

1982 brachten Queen ihren allersten Konzertfilm: „We Will Rock You“. 2007 wurden die 1981 in Montreal mitgeschnittene Konzerte mit der Live-Premiere von „Under Pressure“ für die CD & DVD „Rock Montreal“ überarbeitet. Und jetzt kommt die IMAX-Version. Ab 18. Jänner rocken Queen mit 28 Welthits wie „Play The Game“, Another One Bites The Dust“ und „Bohemian Rhapsody“ auch in unseren Kinos. u.a. im Wiener Apollo, dem Cineplexx Donau Plex oder dem Hollywood Megaplex in Linz. Im neuen kristallklaren Bildern der maßgeschneiderten Kinogeometrie von IMAX und im 12-Kanal-Sourround Sound. Cool: Auch die eins auf der VHS-Kassette rausgeschnittenen Songs Flash" und "The Hero" sind nun in Kino dabei.

© Queen Online ×



„Dieser Film hat einen der höchsten Höhepunkte in Queens Tourleben in den glorreichen Tagen festgehalten. Der Regisseur konzentrierte sich sehr auf Freddie, und dies ist nun wahrscheinlich die wertvollste intime Aufnahme von Mr. Mercury in seiner ganzen, beeindruckenden Kraft“ verrät Brain May, während Drummer Roger Taylor dafür in seiner bekannte Lässigkeit Stimmung macht: „Freut euch drauf: wir waren Jung!“