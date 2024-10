2,4 Millionen Euro: Luxusvilla von Bühnenlegende Jopi Heesters zu haben

In Perchtoldsdorf steht derzeit eine Villa zum Verkauf, in der der legendäre Bühnenstar Johannes Heesters gelebt und an vielen seiner künstlerischen Werke gearbeitet hat.

Das Anwesen umfasst laut Inserat neun Zimmer, einen weitläufigen Garten, eine Sauna, einen Hobbyraum, eine Werkstatt sowie eine Doppelgarage und soll rund 2,4 Millionen Euro kosten. Wohin ist Putins Luxus-Palast in Sotschi verschwunden?

„Dieses beeindruckende Anwesen mit rund 356 m² Wohnnutzfläche zzgl. 30 m² Dachausbau, zzgl. Keller (ca. 68 m²) mit Sauna, Hobbyraum und Werkstatt sowie der Doppelgarage erstreckt sich über ein großzügiges Grundstück von 1.452 m²", heißt es in der Anzeige. © willhaben.at/HAPPYIMMO GmbH × Noch mit 107 aufgetreten Johannes „Jopi" Heesters, der 1903 in Amersfoort, Niederlande, geboren wurde, galt bis zu seinem Tod 2011 als Bühnenlegende. Der charismatische Schauspieler und Sänger, der im stolzen Alter von 108 Jahren verstarb, begeisterte in zahlreichen Filmen, Operetten und Theaterstücken. Heesters, der für sein Lebenswerk unter anderem mit dem „Bambi" und der Platin-„Romy" geehrt wurde, stand insgesamt 90 Jahre auf der Bühne und trat noch im Alter von 107 Jahren auf. © willhaben.at/HAPPYIMMO GmbH „Die Villa bietet eine seltene Gelegenheit, ein Stück Geschichte in einer der besten Lagen am Stadtrand von Wien zu erwerben", betonen Dominik Heil und Hannes Pletz, Geschäftsführer der HAPPYIMMO GmbH, die für den Verkauf der Immobilie verantwortlich sind. "Mit ihrer Kombination aus luxuriöser Ausstattung, großzügigem Grundstück und historischem Charme ist sie ein wahres Juwel."