Eleganz an der Côte d'Azur: Der erste Grand Bal Viennois im Hotel Le Negresco

Am vergangenen Wochenende feierte der 1. Grand Bal Viennois de la Côte d'Azur im legendären Hotel Le Negresco eine glanzvolle Premiere. In einem Saal, der unter Denkmalschutz steht und mit seiner beeindruckenden Geschichte die Wiener Balltradition perfekt widerspiegelt, versammelten sich knapp 200 Gäste zu einem unvergesslichen Abend.

Kulinarisch verwöhnte die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Chefköchin Virginie Basselot die Gäste vorab mit exquisiten Delikatessen, darunter Blauer Hummer mit Vanille, Butternußkürbis und reduzierter Bisque, Steinbutt mit Perlmutt, Schwarzwurzeln und Champagnersauce sowie als süßem Höhepunkt eine cremige Orangenblüte.

Der Ball wurde feierlich mit 16 Debütantenpaaren der Tanzschule Dobner (NÖ) eröffnet. Im Anschluss sorgte die Sopranistin Amy Christianna Blake, bekannt durch ihre Auftritte an der Oper von Nizza mit Wiener Melodien für eine stimmungsvolle Atmosphäre und lud die Gäste zum Tanz.

Organisiert wurde der glanzvolle Abend von der in Nizza lebenden Wienerin Marie-Theres Michel, Kunsthistorikerin und Ur-Enkelin des österreichischen Stimmungsimpressionisten Alfred Zoff. Ihrer Einladung folgten unter anderem die Österreichische Botschafterin in Paris Barbara Kaudel-Jensen, die Landrätin für Nizza und Montagne Laura Reynaud, die Vize-Bürgermeisterin von Nizza Christiane Amiel und der Honorarkonsul in Nizza Patrick Rizzo. Bis in die frühen Morgenstunden tanzten auch Ballgäste aus Wien wie ua. Wiener Landtagspräsident Ernst Woller, Basis.Kultur-Chefin Monika Erb, Sandra Tomek (Produzentin ua Hollywood in Vienna), Matt Dunkley (britischer Dirigent ua. Barbie, James Bond, Tatsächlich Liebe), Markus Pohanka (Austro Control), Raiffeisen Digital-Chefin Petra Postl, Silberschmid Jean-Paul Vaugoin und Tanzmeister Stefan Dobner.

Unterstützt wurde Marie-Theres Michel von Doris Zucker und ihrer Agentur “NO LIMITS“ PR and more Wien, die mit ihrer jahrelangen Expertise als Event- und Ballveranstalterin zu einem reibungslosen Ablauf beigetragen hat.

„Der 1. Wiener Ball in Nizza ist nicht nur ein kulturelles Highlight, sondern auch ein symbolischer Brückenschlag zwischen den Traditionen Wiens und der Côte d'Azur. Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung dieser festlichen Tradition im kommenden Jahr..