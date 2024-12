× Gernot Kulis nimmt wieder das Leben auf die Schaufel

Ab 11. Februar geht ö3 Callboy Gernot Kulis mit dem neuen Programm "Ich kann nicht anders" auf Tour. Ein Gag-Feuerwerk über Freundschaft, Ehe und smarte Haushaltsgeräte, die einfach zu viel wissen.

Aktuell tourt Ö3 Callboy Gernot Kulis noch mit seinen Erfolgsprogrammen „Herkulis“ und „Best of 20 Jahre Callboy“ durch die Lande – auch für eine Silvestershow in Tulln. Ab 11. Februar hält er uns dann mit ganz neuen Gags am Schmäh. Mit dem neuen Programm "Ich kann nicht anders" scherzt er über den täglichen Kampf mit dem ultimativen Gegner: dem eigenen Leben!

© oeticket

© zeidler ×

Ausgestattet mit der K.I. – der Kulis Intelligenz – nimmt er sich dabei der großen und kleinen Fragen seines Lebens an – stets bereit, auch im Ernst einen Witz zu finden. Und das wie immer auf seine unverwechselbare Art: energiegeladen, vielstimmig, mit vollem Körpereinsatz und einem Tempo, das einem den Atem raubt. "Ich kann nicht anders" liefert ein Gag-Feuerwerk „über Freundschaft, Ehe und smarte Haushaltsgeräte, die einfach zu viel wissen."

© zeidler ×

Kulis nimmt dabei das Leben, wie es ist – auf die Schaufel. Ob im chaotischen Familienalltag, auf abenteuerlichen Reisen mit schrägen Begegnungen oder im unausgewogenen Duell gegen die künstlich intelligente Badezimmerwaage – überall lauern Konflikte, die er nur auf eine Weise löst: mit Humor. Nach zwei Previews in der Wiener Kulisse (11. und 12. Februar) steigt am 14. 2. der Tourstart im Stadtsaal. Ab 5. März geht es quer durch Österreich mit dem Auftritt beim Intermezzo Festival am 12. Juli der Wiener Staatsoper als Highlight.