× Grease: Hitmusical sorgt 2025 für Herzbeben in Österreich

Direkt aus London nach Österreich. Ab 11. Februar lässt das Kultmusical "Grease" mit Welthits wie “You’re the One That I Want“ Wien, Bregenz und Graz ausflippen.

3388 ausverkaufen Vorstellungen am Broadway, der prestigeträchtige "Theatre World Award" und 30 Millionenfach-verkaufte Welthits wie "Summer Night", "Sandy" und natürlich You’re the One That I Want". Seit 1971 sorgt das Musical "Grease", das 1978 auch mit John Travolta und Olivia Newton-John verfilmt wurde, für Herzbeben und Mitsing-Garantie. Jetzt kommt der Hit als spannende Neuinszenierung direkt vom Londoner Westend wieder nach Österreich. Vom 11. bis 23. Februar stoppt "Grease" gleich 16 Mal im Wiener Museumsquartier. In Folge lassen Danny und Sandy mit ihrer Highschool-Romanze auch Bregenz (11. – 14. März) und Graz (21 & 22. März) dahinschmelzen. © Showfactory × © Showfactory × © Showfactory × Die Liebesgeschichte zwischen dem coolen Danny und der schüchternen Sandy, die sich nach einem Urlaubsflirt zu Schuljahresbeginn unter neuen Vorzeichen an der Rydell High School wiedertreffen, gilt bis heute als eine der schönsten High-School-Romanzen. Ausgeflippte Teenager-Aufregung inmitten von schnellen Choreografien, pointierten Dialogen und gefühlvollen Gesangsnummern begleitet vom furiosen Rock’n’Roll und Doo Wop Sound der 50er Jahre – diese Liebesgeschichte lässt jedes Herz höherschlagen! 2025 dann endlich wieder auch in Österreich. Die Tickets für den Musical-Hit gibt's ab sofort bei ticket24.at