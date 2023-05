Hanke beim Viennese Opera Ball in New York

Am Freitag fand zum 67. Mal der Viennese Opera Ball statt- zum ersten Mal ging der Event dabei im legendären „The Plaza“ über die Bühne. Mit dabei war auch Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Unter dem Motto „A Night Inspired By Carmen“ sorgten Opernstars wie Stephen Costello, Joyce El-Khoury, Nathalie Peña-Comas und George Gagnidze für eine fulminante Ballnacht. Auf der Gästeliste befand sich neben Hanke etwa auch Michael Trestl (Austrian Airlines), Julian Jäger (Flughafen Wien), Norbert Kettner (WienTourismus), Klaus Panholzer (Schloss Schönbrunn), Katharina Jeschke (IMZ International Music + Media Centre), Carolin Sinemus (Madl Salzburg), Stefan Ottrubay (Esterházy Kulturbetriebe), Helmut Schoba (VGN Medien Holding), Danielle Spera (Kulturexpertin), Ingrid Flick (Unternehmerin), Peter Hosek (Schloss Schönbrunn Konzerte) sowie Inge und Harald Serafin.

"Wunderbare Gelegenheit"

Der Viennese Opera Ball in New York steht seit Jahren im Zeichen des guten Zwecks. Die Einnahmen fließen in die Musiktherapie am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in Zusammenarbeit mit der Gabrielle’s Angel Foundation for Cancer Research.

Der Ball geht auf Exil-Österreicher zurück, die auch in ihrer neuen Heimat die österreichische Kultur hochleben wollten. An diese Tradition knüpfen Organisatorin Silvia Frieser und künstlerischer Direktor Daniel Serafin nahtlos an.

„Der Viennese Opera Ball New York hat eine enorme Bedeutung für die österreichische Community in den Vereinigten Staaten. Hier treffen Kulturen aufeinander“, betont Frieser. „Der Viennese Opera Ball ist eine wunderbare Gelegenheit, um neue Freundschaften zu knüpfen, die wichtig sind. Entwicklung passiert in den großen Städten. New York ist unglaublich und beeindruckend. Durch den gemeinsamen Austausch gestalten wir die Zukunft“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.